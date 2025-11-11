Ｊ１広島は１１日、日本代表ＧＫ大迫敬介が結婚したことと、第１子（長女）が誕生したことを発表した。クラブは「お相手は一般の方のため、氏名・年齢などの公表は差し控えさせていただきます」とした。大迫はクラブを通じて「私事ではございますが、この度、入籍と第一子が産まれたことをご報告させていただきます。まずは、出産を頑張ってくれた妻と元気に生まれてきてくれた子供に感謝したいと思います。妻と子供の可愛さ