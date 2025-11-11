ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１１日、日本テレビの菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが８日午後１時６分、消化管からの出血のため死去したことを報じた。５３歳だった。同局が１０日、発表した。２０２２年にすい臓がんを公表し、闘病しながら、管理職としてアナウンサーのマネジメントなどに尽力していた。スタジオで菅谷さんと親交がある火曜日レギュラーを務めるタレントの望月