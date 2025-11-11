お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（39）が11日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。歌舞伎俳優・中村橋之助（29）の婚約について、橋之助の母で水曜パートナーのタレント三田寛子（59）から連絡があったと明かした。「三田さんのご子息が婚約されたということで。その話は明日、三田さんの曜日なので」「色々うかがえたらなと思います」とあすの放送を期待する向井。「事前に僕はご連絡をい