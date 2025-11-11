ストーカー規制法の改正案が11日、閣議決定されました。ストーカー加害者の治療にあたる医師は、ストーカー行為が凶悪な犯罪に発展するのを防ぐためには、加害者を治療につなげる窓口を広げる必要があると話しています。ストーカー対策を強化する改正案は11日、閣議決定されましたが、その一方で、警察庁幹部が強調するのが、加害者のカウンセリングや治療の重要性です。ストーカー加害者の治療にあたる精神科医は、治療を受けても