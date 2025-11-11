11日に自身のインスタグラムを通じて、一般男性と結婚したことを発表した、Perfumeのあ〜ちゃん（36）。ユニット結成からこれまでの活動を振り返ります。Perfumeは、あ〜ちゃん（36）、かしゆかさん（36）、のっちさん（37）からなる3人組ユニット。1999年に広島で結成され、2005年にシングル『リニアモーターガール』でメジャーデビューし、2007年に発売されたシングル『ポリリズム』でブレイクしました。他にも、『チョコレイト