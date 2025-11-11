元フジテレビでフリーアナウンサーの高橋真麻（４４）が１１日、ブログを更新。長男が体操教室で腕を負傷し、病院に行ったことを明かした。高橋は２０２０年４月下旬に第１子長女（５）を、２２年１１月上旬に長男を出産している。「息子が昨日体操教室で腕を負傷。今日は朝から整形外科へ。初めてのレントゲン、エコー診察。特に異常はなく、ただ亜脱臼の可能性があるので、先生にはめてもらうストレッチを受け保育園へ」と