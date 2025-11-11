盗難事件を受けて警官がルーブル美術館の入り口を封鎖するなか、現場に居合わせたペドロ・エリアス・ガルソン・デルボーさん＝10月19日、フランス・パリ/Thibault Camus/APパリ（CNN）フランスで宝石をちりばめた王冠が衝撃的な盗難に遭い、すべての視線がルーブル美術館に注がれるなか、事件現場にいたひときわスタイリッシュな人物がネットの注目を集めた。この人物は、洗練された服装の若い男性で、スリーピースのスーツを身に