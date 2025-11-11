ファミリーレストラン「ココス」は、2025年11月18日(火)10:00より「ココス 冬の福袋 2026」の予約販売を全国の店舗で開始する。価格は4,400円(税込4,840円)。紅茶をテーマにしたオリジナルグッズと食事券がセットになった内容となっている。全国のココス508店舗の店頭でのみ受け付け。電話･WEBでの予約販売は行わない。受け渡し期間は2025年12月26日(金)〜2026年1月6日(火)となっている。福袋には、税込4,400円分(店内飲食の場合)