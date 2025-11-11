吉本新喜劇の山田花子とアキが１１日、大阪・なんばグランド花月で行われた「なんばグランド花月おかげさまで３８周年豪華スペシャル月間」（３０日まで）の発表会見に出席した。同劇場は３８周年を記念し、週替わりで公演を行い、来場者に無料プレゼントを配布中だ。この日は、「極上落語×賞レースチャンピオン祭り×アキ新喜劇ウィーク！〜おもいっきり笑ったらいぃよぉ〜！〜」（１７日まで）の概要や来場者プレゼント