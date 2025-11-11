JR東日本は11月11日、「Suicaのペンギン」が2026年度末をもって卒業し、新たなキャラクターにバトンタッチすると発表した。「Suicaのペンギン」は、その愛くるしい見た目から多くの人々に愛され、2001年度の「Suica」誕生から、「Suica」の認知度向上・利用促進に大きく貢献。長きにわたってイメージキャラクターを務めてきたが、このたび、2026年度末をもってイメージキャラクターを卒業。今後発表される新たなキャラクターに