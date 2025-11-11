【「にじさんじ」ヤン ナリ 1/7スケールフィギュア】 2026年6月 発売予定 価格：19,800円 DMM Factoryは、フィギュア「『にじさんじ』ヤン ナリ 1/7スケールフィギュア」を2026年6月に発売する。価格は19,800円。 本商品はVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のVtuberヤン ナリさんを1/7スケールフィギュア化したもの。