日本を代表する俳優で、文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名仲代元久＝なかだい・もとひさ）さんが8日、肺炎のため都内の病院で死去した。92歳。東京都出身。仲代さん主宰「無名塾」が公式サイトで正式発表した。サイトに掲載されたコメントは以下の通り。11月8日 土曜日0時25分、俳優の仲代達矢が、永眠いたしました。今年には能登半島地震復興公演『肝っ玉おっ母と子どもたち』で主演を務め切り、次回公演に向