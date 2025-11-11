９２歳で亡くなった、俳優・仲代達矢さん。所属事務所の関係者が、仲代さんの死因などについて、明かしました。 【写真を見る】【 訃報 】仲代達矢さん死因は肺炎亡くなる前にケガをして入院葬儀・告別式は近親者のみ所属事務所の関係者によると、仲代達矢さんは、8日深夜0時25分に「肺炎のため」亡くなったということです。また、亡くなる前にケガをして入院していたということです。葬儀・告別式は近親者のみで行