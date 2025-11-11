Image: Shutterstock.com 本当に使えるかが大きな差に！いま、AIが人間の仕事にまで影響を与えています。でも、AIのおかげで、かえって儲かってるなんて人もいるみたい。その傾向は海外で顕著のようです。AIスキルで給料アップLightcastは、13億件に上る求人広告を分析した調査結果を発表。AIスキルを必要とする職種に限れば、そのほかの職種と比較して年収は平均して28％アップしているとの