香川県にある通称「龍が池」で、鎖につながれたまま放置されていた犬が、新しい家族に迎えられた。飼い主のSetsukoさん（@myunyan_1118__）がInstagramで報告し、大きな反響を呼んでいる。【写真】新しい家族と出会って、ニコニコ笑顔の犬さん3月9日夜。池の堤防近くに、鎖でつながれたまま一晩中鳴き続けていた犬がいる――。そんな通報を受けて動いたのは、香川県の保護犬活動家meguさん（@megu3518）だった。「水もなかった」車