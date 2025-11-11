黒猫の「おはぎ」ちゃん（女の子）は、飼い主のXユーザー・黒猫おはぎ 林遊眠@劇団ショウダウンさん（@rinyuumin）のもとにやってきました。きっかけは、演劇仲間がSNSで呼びかけた「保護猫の飼い主募集」でした。【写真】「おはニャー！」朝のあいさつに隠れたキュートな表情「私の演劇仲間である小野愛寿香さんが、Xで保護猫ちゃんの飼い主を募集されていたのを見たのがきっかけです。当時、我が家には先住猫のはなこくんがいた