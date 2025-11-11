建造物侵入、窃盗の疑いで、岡山県高梁市の無職の男（48）がきょう（11日）逮捕されました。 警察によりますと、男は8月8日から22日ごろまでの間、真庭市の倉庫に侵入し、釣り竿2本など4点（時価合計4万1500円相当）を盗んだ疑いです。