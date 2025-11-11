「定番」と「いちご」がセットに！ 名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」が大阪・あべのハルカスに3日間限定でおでかけ！名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」が、新幹線で大阪へおでかけです！ ジェイアール東海フードサービスは、「ぴよりん」をあべのハルカス近鉄本店で開催される「近鉄 食の大祭典」にて、2025年11月28日から11月30日までの3日間限定で販売します。販売されるのは、「定番ぴよりん」と「いちごぴよりん」の2