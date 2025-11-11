夜、果樹園を歩き回るクマ。狙っているのは山形が全国に誇る旬の果物ラ・フランスです。先月下旬、上山市の園地で撮影されました。 【防犯カメラ画像】クマが器用にラ・フランスを・・・ こちらの園地では先月末に連続してクマが侵入し、ラ・フランスやシルバーベルなどが２トンも食い荒らされました。枝折れなどの被害も起きています。 被害を受け防犯カメラを設置したところ、クマの姿が確認されました。 園地の人は「