テレビ西日本（TNC）は15日14時からスペシャル番組「九州圧巻飯〜愛と正義のバカだなぁグルメ〜」を放送する。福岡の朝の情報番組「ももち浜ストア」の人気コーナー「バカだなぁグルメ」コーナーの取材範囲を九州・沖縄エリアに拡大してお届けするスペシャル版だ。 番組では、「見た目のインパクト」がすごすぎるグルメや、ちょっと「やりすぎ」なサービス満点のお店などを紹介。笑いながら思わず「バカだなぁ」と