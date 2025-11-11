1994年に佐賀県三日月町（現・小城市）の集落遺跡、石木中高遺跡で出土した弥生時代早期の「土偶」について、考古学者の高島忠平さんが「稲作農耕と関係する力士像」という分析をしている。土偶は下半身（約10センチ）のみが残存し、何を表現しているのか謎だった。わが国の力士像の歴史を少なくとも千年遡（さかのぼ）らせることに合わせ、稲作の受容を習俗から考察する興味深い視点だ。