松本清張は40年余りの作家生活で千編に及ぶ作品を残した。一方、実体験をそのまま作品にすることは好まなかった。30代で経験した戦争についても例外ではない。松本清張記念館（北九州市小倉北区）で開催中の企画展「軍都の風景と占領の影松本清張の戦前・戦後」は、そんな清張の戦争への思いを解きほぐす。