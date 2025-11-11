太平洋セメント [東証Ｐ] が11月11日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比6.9％減の329億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の830億円→680億円(前期は753億円)に18.1％下方修正し、一転して9.8％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比12.4％減の350億円に減る計算にな