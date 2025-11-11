クマが撮影されたのは札幌市中央区宮ヶ丘の札幌市円山動物園です。2025年11月11日午前0時半ごろ、園内の施設の周辺をうろつくクマが自動撮影カメラで撮影されました。 午前0時45分ごろには、施設の窓枠にしがみつく様子も撮影されています。円山動物園では9日にクマの足跡が見つかり、臨時休園しています。 また11日午前10時半ごろ、動物園から直線距離で800メートル離れた円山西町10丁目7番付近で、複数のクマの足跡