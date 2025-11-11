女優の橋本マナミ（41）が11日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。橋本は「長男5歳の七五三おめでとう」と書き出し、袴姿の長男と、淡いグリーンの着物姿の自身の写真を投稿。「今回は着物ということで朝から着付けしてもらい七五三に臨んだのですが、まだまだ5歳、、、着物がきついーと神社に行く前に袴を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しました」とリアルな様子をつづった。