柏原竜二さんがナビゲートする「箱根駅伝への道」。帝京大学の特集をポッドキャストで限定配信！ 中野監督「7、8区に反撃できる選手を置きたい」中野孝行監督は全日本の展開について「後半7、8区の比重が大きい。7、8区に反撃できる選手を置きたい」とのこと。 また、中野監督は全日本の目標を達成するためには「6区終わった時点で（目標との差が）2分以内だったら面白い」と教えてくれました。