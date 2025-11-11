俳優の仲代達矢さんが亡くなったことが１１日、分かった。９２歳。日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」では仲代さんを追悼したが、長年親交が深かったというお笑いタレントが電話で仲代さんを偲んだ。電話で仲代さんを追悼したのがせんだみつお。「こちらが一方的なファンでして」と切り出し、知り合ったきっかけは「同じ世田谷区に住んでいて、そばに大きな公園がある。犬の散歩に行くと、ジョギングなさっていたのが仲代達