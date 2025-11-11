テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん(36)が11日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性との結婚を発表した。Perfumeのあ〜ちゃんあ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と報告。「私