中日の柳裕也投手（３１）が１１日、ナゴヤ球場で報道陣の取材に応じ、今季取得した国内ＦＡ権を行使せず、来季も中日でプレーすることを明らかにした。中日とは複数年契約を結ぶ見通しだ。「来年もドラゴンズで頑張ります。毎日考えて悩んで、考えが変わったりしましたけど、最終的にはこういう判断になりました」と語った柳田だが、中日残留の決め手になったのが球団サイドの熱意だった。「最初からドラゴンズにはありがたい話