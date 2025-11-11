巨人は、ホリデーシーズンを楽しむ「ジャイアンツパペットクリスマスＢＯＸ」を、５００個限定で予約販売すると発表した。１１日から巨人公式オンラインストアで取り扱う。「ジャイアンツパペットクリスマスＢＯＸ」は、１２月１日から２４日まで、毎日カウントダウンしながら１つずつ小箱を開けてグッズを楽しめる商品。小箱の中には、２４種類のクリスマスデザインのパペットグッズが詰め込まれている。開け終わった後は、小