巨人は、「日米通算２００勝」を達成した田中将大投手のイラストグッズを発売すると発表した。１１日から、巨人公式オンラインストアで取り扱う。チーム全員で史上４人目の偉業達成の喜びを分かち合う描写を、イラストで表現されている。商品は、好きな場所に飾ることのできるキャンバスボードやシークレット商品のコンプリートセット等、歓喜のシーンを何度でも振り返ることできるアイテムが用意されている。【商品一覧】■田