近年、「エンディングノート」が話題になっています。「終活なんて自分にはまだまだ早い」「健康に不安を感じている高齢者の話でしょ？」と思っている人も多いかもしれませんが、実は早めに書き始めると、その後の人生がグンと充実したものになります。エンディングノートとは、これまでの人生を楽しく振り返り、今後の人生を安心して楽しむための終活ノート。遺言書のような法的拘束力はありませんが、そのぶん何度でも書き直すこ