鹿児島県鹿屋市の国道220号できょう11日昼過ぎ、トンネル内で車同士の対面事故がありました。現場の郷之原トンネルは上下線で通行止めとなっています。 警察や消防によりますと、鹿屋市郷之原町の国道220号にある郷之原トンネル内で、11日午後1時前、対向車線を走っていた乗用車と軽乗用車がぶつかる事故がありました。 それぞれの車に乗っていたあわせて3人が、救急隊による処置をうけていますが、全員意識はあるということです