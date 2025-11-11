鹿児島市街地を中心にサルの目撃情報が相次いでいます。少なくとも2匹以上いるとみられ県警は、サル出没注意情報を発表して注意を呼びかけています。天文館では歩道を堂々と歩くサルの姿も 繁華街を堂々と歩くサル。11日午前10時すぎ、鹿児島市の繁華街・天文館でサルが歩道を堂々と歩く様子が目撃されました。 同じ午前10時30分ごろ、サルは天文館の中心部、樋之口町に出現。駐車場の塀を乗り越え、建物の敷地内へ侵入する姿も