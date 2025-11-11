決勝に挑む「かぼちゃの梅シュウマイ風」：らく楽保育園提供 全国の幼稚園・保育所などの調理職員を対象としたレシピ・調理コンテスト「給食の鉄人2025」（主催・給食の鉄人2025実行委員会）の決勝大会に高松市の保育園が出場します。 5回目となる今回のコンテストのレシピのテーマは「芋・かぼちゃを使用したメインのおかず」です。 全国の398園から応募があり、書類審査の結果、社会福祉法人らく楽福祉会が運営