【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 高値圏での調整（一時的な下落）から反発へ転じる動き。先週前半は30日に付けた178円82銭の直近高値からの調整が広がり、5日に175円71銭を付けた。重要なサポートラインを割らずにその後反発し、週後半はユーロ高円安となった。週明けも流れが継続して10日に178円45銭まで上昇。30日の高値には届いていないが、下げ分のかなりを解消している。 テクニカル