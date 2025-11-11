アジア株まちまち次第に警戒感広がる、米政府閉鎖解除後の大量経済データを待つ 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 26563.53（-85.53-0.32%） 中国上海総合指数 4003.17（-15.43-0.38%） 台湾加権指数 27999.05（+129.54+0.46%） 韓国総合株価指数 4091.00（+17.76+0.44%） 豪ＡＳＸ２００指数 8826.00（-9.88-0.11%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83301.19（-234.16-0.28%