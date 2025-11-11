東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 NZ中銀インフレ予想（第4四半期） 1年先結果2.39%前回2.37% 2年先結果2.28%前回2.28% 5年先結果2.22%前回2.26% 10年先結果2.18%前回2.15% ※要人発言やニュース 【日本】 高市首相がデフレ脱却宣言を目指すと表明 高市首相「日本経済はデフレを脱却したとは言えない」 城内経財相「デフレ脱却は慎重に判断してい