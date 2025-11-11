【新華社イリ11月11日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州霍城（かくじょう）県の果子溝では晩秋を迎え、果子溝大橋と松林など自然の風景が互いに引き立て合って見事な秋景色を織り成し、多くの観光客を魅了している。（記者/関俏俏）