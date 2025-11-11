【新華社貴陽11月11日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黄平県の飛雲崖古建築群は、周囲に植えられたイチョウが一年で最も美しい時期を迎えている。金色の葉と歴史ある建物が調和し、趣ある初冬の雰囲気を醸し出している。（記者/楊文斌）