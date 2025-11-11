【新華社北京11月11日】中国の有人宇宙船「神舟20号」の帰還ミッションが延期された後、中国有人宇宙プロジェクト弁公室は「生命を最優先に、安全を第一に」という原則を堅持し、直ちに緊急対応計画と措置を発動した。「神舟20号」に対して全面的なシミュレーション分析、試験、安全性評価を実施し、飛行士チームの帰還実施計画を検討。各システムが手順に従って各種試験・連携検証を行い、重要部品の状態確認と品質確認を進めて