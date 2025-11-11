どう見てもすぐ終わらんだろその量…！趣味で始めたゲーム配信。職場に自分のガチリスナーが!?／となりの席の同僚が俺のリスナーだった件。1（1）隣の席にいる後輩が、まさかの重課金リスナーだった!?一見クールな会社員・市井東（いちいあがり）の趣味はゲームの実況配信。ゲーム配信者・ガリちゃんとしての活動は誰にも明かしていないが、ある日、退社前に配信告知をすると、隣の席の後輩・並野平太が「8時から配信ですね！了