Snow Man公式TikTokで、ニューアルバム『音故知新』に収録されている佐久間大介＆宮舘涼太がユニット曲「地球してるぜ」を、振り付けを担当したKABA.ちゃんとダンスする動画が公開されている。 【動画＆写真】佐久間大介＆宮舘涼太が金色刺繍ゴージャス衣装で「地球してるぜ」ダンス ■Snow Manのグッズをまとって踊るKABA.ちゃんにも注目！ 『音故知新』は11月5日にリリースされたニューアルバム。初