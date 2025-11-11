ロアッソ熊本は11日、鹿屋体育大のDF戸田峻平(21)が2026シーズンに加入することが内定したと発表した。鹿児島県出身の戸田は太陽SC国分、F.Cuore、サガン鳥栖U-18を経て鹿屋体育大へ。昨年度のデンソーカップチャレンジでは九州選抜、プレーオフ選抜を経験している。クラブ公式サイトを通じ、「県民の皆さまに元気を、子どもたちに夢を、そして熊本に活力を与えられるような選手を目指します。ファン・サポーターの皆さまと