魚沼市の山中で、高所作業をしていた男性が宙づりの状態で発見され、救出されましたが死亡が確認されました。 10日午後5時30分すぎ、魚沼市大栃山の山中で送電線に融雪カバーを取り付ける作業をしていた男性から「降りられなくなった」と現場責任者に無線連絡がありました。119番通報を受けた警察と消防が出動。翌11日午前1時すぎに電線から宙づりになっている男性を発見し、朝になって地上に下ろしましたが午前7時30分す