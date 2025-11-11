■侍ジャパン強化合宿5日目（11日、宮崎・ひなたサンマリンスタジアム）【写真を見る】侍ジャパン 金丸夢斗「ユニホームが違うと緊張感が違う」練習試合で緊急登板もパーフェクト「（投げるのは）どこでも大丈夫」侍ジャパンの宮崎で行われている強化合宿は5日目、前日10日の練習試合で登板のなかった高橋宏斗（23、中日）などはブルペンでピッチング、登板組は軽めのメニューとなった。前日の練習試合で4人目として5回途中から緊