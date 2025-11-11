俳優の橋本環奈（２６）が１１日、東京・表参道で行われた「ＯＭＯＴＥＳＡＮＤＯＨＩＬＬＳＣＨＲＩＳＴＭＡＳＴＲＥＥ２０２５」に登場した。自身初のツリー点灯式となる橋本は透明感抜群なメークで、キラキラと輝く雪の精のようなドレスで登壇。光のリングが軽やかに踊るクリスマスツリーに灯りをつけた。「感動しました。すごく幻想的ですてきだと思いました。きれいだなーと思いながら見ていました」と光るツリー