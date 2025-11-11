◆大相撲九州場所３日目（１１日・福岡国際センター）西幕下３８枚目の玉欧山（鳴戸）が無傷の２連勝。同３９枚目の新隆山（常盤山）の攻めに耐えて、寄り切った。「ちゃんとかいなを返せて良かった。連勝スタートは自信をもっていきたい」とうなずいた。パラグアイ出身の母・金沢ソニアさんが愛知・田原市で働く「ガス屋のＣａｆｅ」ではクレープを販売。４月には「マツコの知らない世界」で紹介された。毎場所、相撲にちなん