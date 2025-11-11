巨人は１１日、２３日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦａｎａｔｉｃｓ」で、３チームによる対抗戦を実施すると発表した。３チームによる対抗戦は、昨年に続き２年連続の開催。昨年王者の大城卓三捕手が率いる「チームホワイト」に、リベンジに燃える岸田行倫・小林誠司両捕手の「チームオレンジ」と、新勢力の大勢・山粼伊織両投手の「チームブラック」が王