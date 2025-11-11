女優の白石麻衣（33歳）が、霜降り明星・せいやのYouTubeチャンネル「霜降り明星せいやのイニミニチャンネル」に出演。せいやから「まいやんって、ほんまいい子やんな」と賞賛された。バラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）で霜降り明星・せいやと共演、さらに年齢も同じという白石麻衣が、せいやのYouTubeチャンネルにゲスト出演。開始早々、ボケを連続で披露するせいやを優しく見守る白石に、せいやは「め